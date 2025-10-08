Reuters: послы ЕС согласовали план отказа от газа и нефти России с 2028 года

У Словакии и Венгрии остаются возражения, однако данное постановление относится не к санкционной, а к торговой политике Евросоюза, отмечает агентство

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза в предварительном порядке согласовали и передали в Совет ЕС план Еврокомиссии по запрету всех закупок российских газа и нефти с 2028 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Послы стран ЕС согласовали в среду передачу на утверждение Совета ЕС плана запрета всего импорта российской нефти и газа к 2028 году", - сообщило агентство.

Оно отметило, что у Словакии и Венгрии остаются возражения, однако данное постановление относится не к санкционной, а к торговой политике ЕС, поэтому может быть утверждено не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. По оценке источников агентства, это "легко удастся сделать" на заседании Совета ЕС 20 октября.