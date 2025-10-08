Украина за девять месяцев импортировала в два раза больше, чем экспортировала

Главными покупателями украинских товаров за этот период стали Польша, Турция и Германия, следует из данных Государственной таможенной службы страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Украина за первые девять месяцев 2025 года закупила товаров из-за рубежа на сумму $60,1 млрд, а продала на $29,5 млрд. Отрицательное сальдо торгового баланса страны выросло в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных Государственной таможенной службы страны.

"За девять месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $89,6 млрд. В январе - сентябре 2025 года на Украину импортировали товаров на сумму $60,1 млрд, а экспортировали - на $29,5 млрд", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Таким образом, дефицит торговли достиг $30,6 млрд.

Отмечается, что за этот же период 2024 года страна импортировала товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировала - на $30,7 млрд (тогда дефицит равнялся $20,5 млрд).

В тройку лидеров по импорту своей продукции на Украину в январе - сентябре 2025 года вошли КНР ($13,3 млрд), Польша ($5,7 млрд) и Германия ($4,8 млрд). В то же время главными покупателями украинских товаров за этот период стали Польша ($3,7 млрд), Турция ($2,1 млрд) и Германия ($1,8 млрд).

Как проинформировали в таможенной службе, в страну преимущественно ввозили три категории товаров: машины, оборудование и транспорт - $23,8 млрд, продукция химической промышленности - $9,4 млрд, топливно-энергетические - $7,6 млрд. При этом Киев в основном отправлял за границу продовольственные товары - $16,2 млрд, металлы и изделия из них - $3,4 млрд, машины, оборудование и транспорт - $2,8 млрд.