"Балтика" инвестирует 2 млрд рублей в расширение мощностей в Ростове-на-Дону

Соответствующий документ подписали губернатор региона Юрий Слюсарь и генеральный директор компании Дмитрий Визир

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 октября. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" инвестирует 2 млрд рублей в расширение производственных мощностей в Ростове-на-Дону, создав дополнительные рабочие места. Об этом ТАСС сообщили в компании по итогам подписания соответствующего соглашения с правительством Ростовской области на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве.

"Пивоваренная компания "Балтика" и правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей компании в Ростове-на-Дону. Инвестиции составят 2 млрд рублей и позволят обеспечить стабильность объемов производства пивобезалкогольной продукции и создать новые рабочие места", - сообщили в компании.

Документ подписали губернатор региона Юрий Слюсарь и генеральный директор компании Дмитрий Визир.

"Благодаря этому соглашению завод сможет повысить конкурентоспособность и существенно поддержать экономическую стабильность региона, создав новые рабочие места и увеличив налоговые отчисления", - привели в сообщении слова Визира.

Пивоваренная компания "Балтика" - один из крупнейших производителей товаров народного потребления. Портфель включает более 50 брендов, в том числе "Балтика", "Невское", "Арсенальное", "Ярпиво", "Дон", энергетический напиток Flash Up, минеральную воду Skala и питьевую воду "Хрустальная". Компания управляет восьмью заводами и двумя солодовнями. В Ростовской области пивзавод "Южная Заря 1974" является одним из крупнейших налогоплательщиков. За последние 20 лет более 90 млрд рублей были направлены в бюджет, а инвестиции в модернизацию и развитие производственной площадки с 2015 года составили более 2,5 млрд рублей.