Инфляция в России с 30 сентября по 6 октября составила 0,23%

С начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 30 сентября по 6 октября 2025 года составила 0,23%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 23 по 29 сентября 2025 года - инфляция равнялась 0,13%.

С начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,2%, с начала года - на 4,53%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца (+3%), куриное мясо (+1,1%), вареные колбасы (+0,6%), мороженую рыбу (+0,5%), сосиски, сардельки, творог и вермишель (+0,4%), ультрапастеризованное молоко, гречневую крупу, пшеничный и ржаной хлеб (+0,3%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное и подсолнечное масло, твердые, полутвердые и мягкие сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), говядину, свинину, баранину, пастеризованное молоко, сметану, маргарин и водку (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,1%, в том числе на помидоры (+8,1%), бананы (+1,9%) и белокочанную капусту (+0,1%). Снизились цены на морковь (-1,3%), столовую свеклу (-1,2%), яблоки (-1%), репчатый лук (-0,8%) и огурцы (-0,1%). Также подешевели сахар-песок (-0,3%), рис (-0,2%), поваренная соль и овощные консервы для детского питания (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на нимесулид (+1,7%), ренгалин (+1,1%), лизобакт (+1%), активированный уголь (+0,6%), корвалол, метамизол натрия (отечественный анальгин), пенталгин и трекрезан (+0,5%), левомеколь (+0,4%). Снизились цены на валидол (-0,4%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на гигиенические прокладки (+0,4%), пеленки для новорожденных (+0,3%), хозяйственное мыло и стиральные порошки (+0,2%), туалетную бумагу, детские подгузники и спички (+0,1%). Снизились цены на сухие корма для домашних животных (-0,2%), туалетное мыло и зубные пасты (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров подорожали легковые автомобили, сигареты с фильтром, женские колготки и детские спортивные костюмы (+0,2%), смартфоны (+0,1%). Снизились цены на детские джинсы и электропылесосы (-0,4%), телевизоры, кроссовки и детские футболки (-0,2%), а также мужские носки (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,9%, а на дизельное топливо - на 0,4%.

Услуги

Среди услуг выросли тарифы на проезд в городском автобусе (+0,7%), трамвае (+0,5%) и троллейбусе (+0,4%), а также плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,1%).

Снизилась средняя стоимость проживания в гостиницах 4-5 звезд (-0,9%), гостиницах 1-3 звезды или в мотелях, путевок в санатории (-0,7%), а также путевок в дома отдыха, пансионаты (-0,2%). При этом выросла средняя стоимость проживания в хостелах (+0,3%).

Цены также выросли на мужские (+0,4%) и женские (+0,3%) стрижки, мойку легкового автомобиля (+0,3%) и восстановление зуба пломбой (+0,2%).