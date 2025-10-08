Бензин в России за неделю подорожал в среднем на 55 копеек

Его стоимость достигла 64,33 рубля за 1 л

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 29 сентября по 6 октября 2025 года выросли на 55 копеек - до 64,33 рубля за 1 л, дизель подорожал на 31 копейку, до 72,94 рубля за 1 л, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 58 копеек и составили 61,19 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 51 копейку - до 66,41 рубля за 1 л, АИ-98 - на 55 копеек, до 86,06 рубля за 1 л. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 31 копейку, до 72,94 рубля за 1 л.

За период с 30 сентября по 6 октября 2025 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 79 субъектах Российской Федерации, более всего в Чеченской республике (+6,3%)

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 4 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (-1,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,6% и 0,5% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 58,29 до 65,99 рубля, марки АИ-95 - от 64,19 до 75,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 84,1 до 91,06 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 58,9 до 69,5 рубля, марки АИ-95 - от 63,5 до 73 рублей, марки АИ-98 и выше - от 86,2 до 90,94 рубля за 1 л.