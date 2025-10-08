ЦБ: чистые продажи валюты экспортерами в сентябре упали на 21%

Показатель составил $4,9 млрд

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в сентябре 2025 года составили $4,9 млрд, опустившись на 21% относительно августа. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Продажи со стороны экспортеров снизились на 21% относительно предыдущего месяца, до 4,9 млрд долларов США. Сокращение продаж происходило на фоне снижения цен на нефть и роста доли рублевой экспортной выручки в предыдущем месяце, а также накопления иностранной валюты с целью погашения обязательств перед банками рядом компаний", - отмечается в документе.

