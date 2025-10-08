ЦБ: золото показало в сентябре наибольшую полную доходность в 14%

На втором месте с доходностью в 3,4% оказались депозиты в евро

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Наибольшую полную доходность в 14% в сентябре среди российских финансовых инструментов показало золото. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованных Банком России.

Так, по данным ЦБ, на первом месте в рейтинге "Доходность вложений в инструменты финансового рынка в рублях в сентябре 2025 года" находится золото с доходностью в 14% в месяц. На втором месте с доходностью в 3,4% оказались депозиты в евро. На третьем месте - депозиты в долларах США (+3,3%).