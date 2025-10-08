ЦБ: крупнейшими нетто-покупателями акций РФ в сентябре стали розничные инвесторы

Они приобрели акций на 43,1 млрд рублей, уточнили в Банке России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Крупнейшими нетто-покупателями на российском рынке акций в сентябре 2025 года стали розничные инвесторы, купившие акций на 43,1 млрд рублей - максимальный объем с 2022 года. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Основной объем покупок на рынке акций пришелся на физических лиц, которые продолжают совершать нетто-покупки с февраля 2025 года. В сентябре приобретенный ими объем стал максимальным с февраля 2022 года, составив 43,1 млрд рублей", - отмечается в документе.

При этом, по данным ЦБ, спрос на акции наблюдался со стороны системно значимых кредитных организаций, они выкупили бумаг на 18,9 млрд рублей. Остальные участники рынка преимущественно осуществляли продажи ценных бумаг, отметил регулятор.