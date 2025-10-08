Стоимость бензина на АЗС на прошлой неделе выросла на 0,85%

Это в 3,7 раза выше инфляции за тот же период

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Цены на бензин с 29 сентября по 6 октября выросли на 0,85%, на дизель - на 0,42%, что в 3,7 и 1,8 раза соответственно выше инфляции за тот же период (0,23%), следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 6 октября составил 10,15%, что существенно выше уровня инфляции за тот же период (4,53%).

Рост цены бензина в рознице опережает инфляцию одиннадцатую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего увеличения уровня цен по стране.

Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах страны.

Ранее Минэнерго сообщало ТАСС, что министерство сохраняет перед собой задачу в 2026 году удержать рост цен на бензин в РФ близким к уровню инфляции. Однако рост стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.