Суммарные покупки валюты юрлицами в сентябре снизились на 5%

По данным ЦБ, они составили 2,8 трлн рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Суммарные покупки валюты юрлицами в сентябре снизились на 5% по сравнению с августом и составили 2,8 трлн рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Тенденция роста спроса на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), начавшаяся в конце июля, в сентябре приостановилась. В целом, несмотря на рост спроса со стороны отдельных участников в начале месяца, суммарные покупки валюты нефинансовых организаций за сентябрь составили 2,8 трлн рублей, снизившись на 5% относительно предыдущего месяца (в августе - 3 трлн рублей)", - отмечается в документе.

