ЦБ: спрос физлиц на валюту в сентябре остался на уровне августа

Показатель составил 88,9 млрд рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Нетто-покупки валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках в сентябре остались на уровне предыдущего месяца и составили 88,9 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованных Банком России.

"В сентябре объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках остался на уровне предыдущего месяца и составил 88,9 млрд рублей (в августе - 89,2 млрд рублей, в сентябре 2024 года были продажи на 18 млрд рублей), что немного выше среднемесячного уровня с января по август 2025 года (84,1 млрд рублей)", - отмечается в документе.

Также, по данным ЦБ, суммарные нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами с начала года составили 762 млрд рублей, за аналогичный период 2024 года они были в 1,4 раза больше - 1 089 млрд рублей.