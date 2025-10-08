Бюджетный комитет Бундестага одобрил оборонные закупки более чем на €7 млрд

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Бюджетный комитет Бундестага (парламент ФРГ) в среду одобрил полтора десятка проектов закупок Минобороны на общую сумму свыше €7 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе оборонного ведомства.

В частности, речь идет о закупке очередного транша истребителей Eurofighter. Ведомство уточняет, что этот контракт рассчитан на сумму в €3,75 млрд. Поставки ожидаются в период с 2031 по 2034 годы. В документе не уточняется число закупаемых истребителей, но немецкие СМИ ранее сообщали, что очередной транш включает 20 самолетов.

Также комитет одобрил закупку новых лодок "среднего радиуса действия" для спецназа ВМС страны, модернизацию телекоммуникационных систем и систем наведения, гидролокаторы для поиска мин. Для сухопутных сил будут предусмотрены закупки, помимо прочего, новых бронированных санитарных транспортных средств, боевых машин пехоты, также будет начата разработка новых средств понтонной переправы.