Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Индекс Мосбиржи упал на 3,98%, до 2 562,51 пункта

Редакция сайта ТАСС

Здание Московской биржи © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 3,98%, до 2 562,51 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 3,52% - до 989,91 пункта. Курс юаня снизился на 13,85 копейки, до 11,27 рубля.

"Индекс Мосбиржи 8 октября стартовал в символическом плюсе, однако покупателей хватило ненадолго, а во второй половине сессии бенчмарк и вовсе перешел к отвесному падению. Биржевым "быкам" по-прежнему не на что опереться, а вот негатив очевиден - растет геополитическая эскалация; высокая ключевая ставка продержится дольше, чем ждал рынок; рубль вернулся к укреплению", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидеры роста на российском фондовом рынке, как и вообще растущие акции, 8 октябр отсутствовали. Лидерами понижения оказались акции застройщика ГК "ПИК" (-10%) после объявления очень неоднозначных решений совета директоров, в том числе решения об отмене дивидендной политики эмитента", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 9 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на 9 октября - 80-83 рубля за доллар США и 11,25-11,75 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 9 октября - 2 550 - 2 670 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 80-82 рубля, 93-95 рублей и 11,3-11,7 рубля соответственно.