США ввели санкции против 26 фирм Гонконга, Китая, ОАЭ и Турции за поставки Ирану

В список попали 19 компаний Гонконга и городов материкового Китая, в том числе Пекина и Шанхая, через которые осуществлялись поставки электронных компонентов и иной американской продукции

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Министерство торговли США включило в санкционный список 26 компаний из Гонконга, Китая, ОАЭ и Турции за осуществление поставок американской продукции в Иран в обход действующих ограничений. Об этом говорится в извещении, размещенном в федеральном реестре (сборник официальных документов американского правительства).

В список попали 19 компаний Гонконга и городов материкового Китая, в том числе Пекина и Шанхая, через которые осуществлялись поставки электронных компонентов и иной американской продукции. Как утверждает Минфин, они использовались иранской военной промышленностью для производства беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Как говорится в документе, закупленные через эти структуры электронные компоненты были найдены среди обломков сбитых на территории Израиля дронов.

Кроме того, ведомство включило в черный список три адреса в Гонконге, с которых осуществлялись торговые операции от имени некой Эмили Лю. По мнению американских властей, она действовала в интересах находящихся под санкциями США иранских военных структур и компаний.