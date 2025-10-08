Минэнерго отмечает рост цен на нескольких небольших АЗС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минэнерго отмечает в ряде регионов рост цен на топливо на некрупных независимых АЗС выше, чем у крупных сетей нефтяных компаний, направляет информацию Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщило министерство.

"В ряде регионов отмечается рост цен на топливо на некрупных независимых заправочных станциях, превышающий темпы индексации цен крупными сетями нефтяных компаний, ведущих более социально ориентированную ценовую политику", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что держит подобные ситуации на особом контроле. "При обнаружении таких нарушений министерство оперативно направляет информацию в ФАС для принятия необходимых решений в целях недопущения необоснованного роста цен", - подчеркивается в сообщении.

В то же время, благодаря действию временного запрета на экспорт на внутренний рынок РФ направлены дополнительные объемы топлива. "Благодаря ранее принятым решениям правительства по введению временных запретов на экспорт автомобильного бензина на внутренний рынок направлены дополнительные объемы топлива",- говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в ежедневном режиме осуществляет мониторинг рынка нефтепродуктов и ведет работу с регионами для бесперебойного обеспечения страны топливом.

Также действует временный запрет на экспорт дизельного топлива для компаний, не производящих его, для недопущения экспорта топлива, предназначенного для внутреннего рынка.