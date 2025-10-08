NU.nl: работа порта Роттердама частично парализована из-за забастовки докеров

Протест был объявлен после провала переговоров профсоюзов с руководством порта о повышении заработной платы

ГААГА, 8 октября. /ТАСС/. Работа крупнейшего порта Европы - Роттердама - оказалась частично парализована из-за 48-часовой забастовки докеров, отвечающих за крепление и разгрузку контейнеров. Об этом сообщает портал NU.nl со ссылкой на компании-операторы Matrans и ILS.

Как уточняется, акция началась днем 8 октября и, по данным профсоюза FNV, приведет к фактической остановке всей работы в контейнерных терминалах. Протест был объявлен после провала переговоров профсоюзов с руководством порта о повышении заработной платы.

"Из-за шторма "Эми", прошедшего в минувшие выходные, порт и так переполнен судами, ожидающими разгрузки. Но без докеров суда не смогут ни выйти в море, ни разгрузиться", - заявил представитель профсоюза FNV Ник Стам.

Объединение рабочих требует повышения зарплаты на 7% и автоматической индексации окладов с учетом инфляции. Руководства компаний Matrans и ILS считают требования чрезмерными и подчеркивают, что докеры в Роттердаме уже получают зарплаты выше среднего уровня по стране.

"Логистический процесс будет серьезно нарушен. Прибывающие в порт суда невозможно обслуживать без докеров", - отметил генеральный директор Matrans Эрик Бауэнс. По его словам, судоходные компании ожидают образования очередей в порту, что может привести к значительным убыткам для гавани и транспортных операторов.

Порт Роттердама является крупнейшим грузовым узлом Европы и обслуживает более 14 млн контейнеров в год. В последние годы нидерландские профсоюзы усилили давление на работодателей, требуя повышения оплаты труда на фоне роста цен и расходов на электроэнергию. Аналитики отмечают, что подобные акции подрывают устойчивость логистических цепочек ЕС, уже испытывающих трудности из-за глобальных кризисов.