Юридическая фирма АО "Лучший выбор" вошла в команду группы развития ВЭБ.РФ

Взаимное дополнение компетенций группы развития и одного из лидеров российского рынка юридических консалтинговых услуг даст комплексный эффект по нескольким ключевым направлениям, отметила пресс-служба госкорпорации

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Юридическая фирма АО "Лучший выбор" присоединилась к команде группы развития ВЭБ.РФ, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" сообщает о вхождении юридической фирмы АО "Лучший выбор" в команду группы развития", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что взаимное дополнение компетенций группы развития и одного из лидеров российского рынка юридических консалтинговых услуг даст комплексный эффект по ряду ключевых направлений: правовое обеспечение повестки ВЭБ.РФ и институтов развития в решении задач технологического лидерства, развития экономики городов и опорных населенных пунктов, государственно-частного партнерства, инфраструктуры и промышленности; квалифицированное юридическое сопровождение проектов, в том числе многосторонних и международных, запуска и масштабирования инструментария реализации проектов и привлечения инвестиций. А также окажет институциональную поддержку дальнейшего развития российского юридического рынка через обмен лучшими бизнес-компетенциями и правовой экспертизы с целью успешного сопровождения важнейших для страны инфраструктурных проектов.

Как сообщили в ВЭБ.РФ, формируемое партнерство призвано создать платформу для эффективного решения масштабных задач с использованием лучших рыночных практик, с соблюдением высоких стандартов деятельности, а также с участием в важнейших проектах развития консультантов, обладающих лучшими компетенциями, на условиях профессиональной независимости. При этом АО "Лучший выбор" продолжит осуществлять свою текущую профессиональную деятельность в интересах своих клиентов, на принципах рыночности и независимости.

"ВЭБ.РФ не имеет и не будет иметь доступа к клиентским данным, документам и информации АО "Лучший выбор". Вхождение АО "Лучший выбор" в периметр группы развития не предполагает участия государственной корпорации в операционном управлении деятельностью фирмы, формировании правовых позиций и т. п. ВЭБ.РФ не влияет на ценовую политику и условия обслуживания клиентов АО "Лучший выбор", - говорится в сообщении.

"Стратегия группы ВЭБ.РФ на период до 2030 года сфокусирована на привлечении инвестиций для решения задач национальных целей развития и обеспечения технологического лидерства. При этом крайне важно обеспечить комплексное юридическое сопровождение крупнейших инвестиционных и внешнеэкономических проектов, создать экосистему правовой поддержки предпринимательской инициативы и проектов, направленных на повышение качества жизни людей. "Лучший выбор" - наш давний и надежный партнер в этой работе. Первоклассные компетенции и экспертиза одного из лидеров рынка правового сопровождения будут активно задействованы в проектах развития. Наша совместная амбиция - юридическая фирма №1", - сказал старший партнер блока "Закон и право - опора бизнеса" ВЭБ.РФ Дмитрий Савушкин, слова которого приводятся в сообщении.

"Стратегическое партнерство с группой ВЭБ.РФ открывает для нас дополнительные возможности для использования наших профессиональных компетенций в интересах важнейших инициатив, проектов и программ, а также способствует укреплению наших позиций в качестве ведущей юридической фирмы на российском рынке. Стратегическое партнерство также отвечает нашей амбиции на расширение присутствия на важнейших геостратегических направлениях: БРИКС+, ЕАЭС, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. С учетом новых амбициозных задач фирма также планирует расширение команды за счет привлечения профессионалов высокого класса и дальнейшее развитие программ внутреннего профессионального роста", - отметила управляющий партнер АО "Лучший выбор" Виктория Борткевича.

О ключевых стратегиях

Пять ключевых направлений стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года это: крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. Отмечается, что в партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года госкорпорация поддержит проекты объемом больше 30 трлн руб., включая 15 трлн с участием ВЭБ.РФ.