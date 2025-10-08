Губернатор Евраев обсудил газификацию региона с "Газпромом"

Глава Ярославской области назвал международный газовый форум отличной площадкой для налаживания деловых контактов в отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочие встречи на XIV Петербургском международном газовом форуме, который стартовал 7 октября. Главной темой обсуждения стали вопросы газификации региона и сотрудничество с компанией "Газпром". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Петербургский международный газовый форум - это отличная площадка для налаживания деловых контактов в газовой отрасли и диалога с партнерами для успешного развития региона. У нас очень серьезный объем взаимодействия с компанией "Газпром" и с дочерними структурами, входящими в холдинг", - подчеркнул Евраев.

В рамках форума глава региона встретился с начальником департамента ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, генеральным директором "Газпром энергохолдинг" Денисом Федоровым и генеральным директором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым. На встречах обсуждались планы строительства газовых сетей на 2026-2030 годы и план-график синхронизации работ на следующий год, включающий установку нескольких десятков газовых котельных.

Евраев отметил, что в регионе выстроена система газификации, учитывающая интересы граждан и инвесторов, и делается акцент на газификации Брейтовского округа. Уже построены газораспределительные сети в ряде населенных пунктов, ведется проектирование сетей в селах Брейтово и Горелово, а также установка котельных.

Благодаря совместной программе развития газоснабжения с компаниями "Газпром газораспределение Ярославль" и "Рыбинскгазсервис" построено более 389 км межпоселковых газопроводов к 50 населенным пунктам, что обеспечило возможность подключения к газу 5,5 тыс. домовладений. Также проложено более 102 км распределительных сетей в 43 населенных пунктах.

"В настоящее время сетевым газоснабжением в Ярославской области охвачено 11 городов, 12 поселков городского типа и 386 сельских населенных пунктов. За последние три года построено 27 котельных. Важно, что за последние два года мы проинвентаризировали и консолидировали на уровне региона все газовые сети", - сообщил Евраев.

В регионе успешно реализуется и президентская программа догазификации. Заключено около 15,2 тыс. договоров с жителями, 87% из них исполнены до границ земельных участков, выполнено более 9 тысяч подключений. Также подключены социально значимые объекты, такие как школы и медицинские учреждения. Для льготных категорий граждан предусмотрена дополнительная помощь на газификацию домовладения от правительства региона в размере от 40 до 150 тысяч рублей. Продолжается совместная работа правительства области и "Газпром межрегионгаз" по снижению задолженности в ряде округов.

"Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы сможем добиться успехов по развитию газификации, бесперебойному и безопасному газоснабжению потребителей Ярославской области", - подчеркнул генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

XIV Петербургский международный газовый форум продлится до 10 октября. На нем собрались руководители российских и международных нефтегазовых корпораций, представители власти, эксперты и специалисты. В программе форума запланировано более 110 мероприятий, посвященных различным аспектам газовой отрасли.