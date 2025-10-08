Депутат ГД: острый дефицит автобусов сильно тормозит развитие туризма в России

Около 85% единиц транспорта физически и морально устарели, сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Острый дефицит туристических автобусов сильно тормозит развитие туризма в России, большая часть задействованного в отрасли транспорта морально и физически устарела. На это первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина указала в обращении к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову (документ есть в распоряжении ТАСС).

"В настоящее время в туристской отрасли наблюдается острый дефицит туристических автобусов. По сути, это сейчас одно из самых узких мест в работе туриндустрии, которое сильно тормозит не только внутренний, но и въездной туризм. На сегодняшний день автобусный парк, задействованный в регулярных межрегиональных (международных) и заказных туристских перевозках, составляет 30 200 единиц техники, из которых около 85% единиц транспорта (25 670 единиц) физически и морально устарели и требуют обновления", - отметила депутат.

По ее словам, 75% всего парка - автобусы на 55 посадочных мест, 5% - на 40 посадочных мест, 10% - до 20 посадочных мест. Потребность туриндустрии в новых автобусах соответствующего класса для больших, средних и малых групп туристов - около 3 тысяч единиц в год. "Но особенно критична ситуация с туристическими групповыми автобусами для маломобильных граждан, которых по факту всего 2 автобуса на всю страну. А учитывая, что инвалидов становится больше, то и данный вопрос с каждым годом будет звучать все более актуальнее и острее", - добавила Школкина.

Парламентарий пояснила, что сейчас на четырех российских заводах локализовано производство автобусов класса "межрегиональные перевозки" и "круиз". "Вместе с тем данные автобусы не пользуются спросом у туристической индустрии ввиду их высокой стоимости и отсутствия технических возможностей, отвечающих современным требованиям оснащенности, комфортности и безопасности перевозок. <…> Так, в 2025 году туристическая отрасль закупила 127 новых автобусов при потребности в 3 тысячи единиц", - подчеркнула Школкина.

Она предложила Алиханову на площадке министерства провести рабочее совещание по данному вопросу с приглашением всех заинтересованных сторон.