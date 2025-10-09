"Движение.ру" изучил индекс конкуренции стройрынка в регионах

Ведущие позиции в рейтинге конкуренции заняли Свердловская область, Башкортостан и Дагестан, сообщили в аналитическом центре

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Свердловская область, Республика Башкортостан и Республика Дагестан заняли ведущие позиции в рейтинге конкуренции в жилищном строительстве. В этих регионах нет ярко выраженных лидеров, контролирующих большие доли рынка, сообщили ТАСС в аналитическом центре "Движение.ру".

"На первом месте рейтинга расположилась Свердловская область - ни один из работающих в регионе девелоперов не контролирует более 5,5% строительного рынка, а на первую тройку крупнейших застройщиков приходится 15% площадей. Первое место Свердловская область заняла и в 2024 году, при этом в текущем году рынок региона стал еще более конкурентным (индекс HHI составил 246 в сравнении с 281 годом ранее). Второе место в рейтинге заняла Республика Башкортостан, здесь так же, пусть и не так значительно, как в Свердловской области, снизился показатель HHI (с 308 до 301), тройка крупнейших застройщиков в регионе контролирует 17% площадей. На третьем месте новичок рейтинга - Республика Дагестан с показателем HHI на уровне 312 (341 по итогам 2024 года)", - рассказали там, добавив, что Дагестан впервые стал участником рейтинга, преодолев отметку в 1 млн кв. м площадей текущего строительства жилья, в регионе рыночная доля трех крупнейших девелоперов не превышает 20%.

Отмечается, что Приморский край, занимавший в 2024 году второе место в рейтинге, опустился на четвертую позицию. Сохранили свои места Москва и Калининградская область - пятая и шестая позиции соответственно. Замыкают рейтинг регионы, где рынок жилищного строительства наиболее сконцентрирован, то есть большая его часть контролируется ограниченным кругом компаний. Например, в Тульской и Воронежской областях на долю трех крупнейших застройщиков приходится более 50% строительных площадей, а в Пензенской и Рязанской - более 60%.

В аналитическом центре добавили, что в 2025 году в сравнении с 2024-м в 12 из 27 регионов-участников индекс конкуренции HHI вырос, а в остальных - снизился. По10 регионов изменили свое положение, еще семь сохранили позиции 2024 года.