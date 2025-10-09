"Ведомости": в России планируют запустить первый пример мультибанкинга

Он позволит пользователям безопасно просматривать совокупный баланс и историю операций в разных банках, а также переводить деньги между ними без комиссии на одном экране

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый пример мультибанкинга планируется запустить в России. Так, Т-банк через открытые API объединит в своем приложении дебетовые счета Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя банка.

Представитель Т-банка уточнил газете, что мультибанкинг позволит пользователям безопасно просматривать совокупный баланс и историю операций в разных банках, а также переводить деньги между ними без комиссии на одном экране.

Помимо этого, в рамках пилотного проекта клиенты смогут также с согласия отображать в приложении не только текущие, но и накопительные счета ВТБ. До конца года планируется совершенствовать взаимодействие, постепенно расширяя функционал и увеличивая число участников пилотного проекта.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин отметил изданию, что новый сервис будет включать также инструменты аналитики - клиенты смогут анализировать доходы и расходы по категориям и брендам, а также получать рекомендации по кешбэку, вкладам и инвестициям.

В 2022 году Банк России опубликовал концепцию открытых API, предусматривающую обязательный обмен данными между крупнейшими финансовыми организациями на первом этапе реализации. Полный переход на открытые интерфейсы в финансовом секторе запланирован на 2026 год.