Российский ИИ могут использовать в аэропортах Алжира

NtechLab заключила соглашение о намерениях по развитию сотрудничества с алжирским Центром исследований научной и технической информации, сообщили в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российская компания NtechLab (технологический партнер госкорпорации "Ростех") будет сотрудничать с Алжиром в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Компания NtechLab заключила соглашение о намерениях по развитию сотрудничества с Центром исследований научной и технической информации Алжира. Документ подразумевает совместную работу в сфере ИИ, обмен информацией, опытом и необходимыми технологиями", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что аналогичное соглашение также заключили с одной из ведущих IT-компаний Алжира, которая занимается предоставлением различных цифровых услуг, в том числе в области кибербезопасности и облачных технологий. Подписание документов состоялось во время Цифровой миссии российских IT-компаний в Алжир.

Так, Россия и Алжир обсудили возможное внедрение российской видеоаналитики на базе ИИ в транспортной отрасли и сельском хозяйстве. В частности, обсуждалось использование нейросетей в аэропортах Алжира.

"Мы планируем, что по итогам 2025 года доля международных проектов в выручке компании составит более 25%. Сейчас наши решения работают в 34 странах, в том числе расположенных в Латинской Америке, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Алжир - новая для нас страна и мы видим широкий потенциал для взаимодействия", - отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Цифровая миссия российских IT-компаний в Алжир была организованна при поддержке Минпромторга России, Центра глобальной ИТ-кооперации, ФГАУ "Цифровые индустриальные технологии".

О компании

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более 70 регионах России и 34 странах.