Bloomberg: США одобрили поставку ОАЭ чипов на несколько миллиардов долларов

Сумма инвестиций и точный объем одобренных поставок микросхем не называются

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Вашингтон одобрил поставку ОАЭ высокотехнологичных микросхем компании Nvidia на несколько миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Бюро промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, ранее выдало Nvidia лицензии на экспорт в соответствии с соглашением, заключенным с Абу-Даби в мае. Реализация договоренности сдвинулась с мертвой точки после того, как ОАЭ представили четкий план по инвестициям в Соединенные Штаты, заявил агентству неназванный американский чиновник. Сумма инвестиций и точный объем одобренных поставок микросхем пока не называются.

Президент США Дональд Трамп выступил за поставку микросхем ОАЭ во время своего ближневосточного турне в мае. Стороны надеялись, что им удастся быстро согласовать детали сделки, Nvidia была готова начать поставки, однако долгое время прийти к окончательной договоренности не удавалось. По сообщениям американских СМИ, Вашингтон опасался: что в случае поставок продвинутых чипов на Ближний Восток страны-получатели микросхем могут в дальнейшем переправить их в КНР.