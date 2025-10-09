Ростехнадзор приостановил работу кузбасской шахты "Спиридоновская"

Временный запрет выдали за необеспечение допустимой температуры воздуха, поступающего в горные выработки шахты

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 9 октября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило работы на кузбасской шахте "Спиридоновская", где введена процедура наблюдения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: на ведение работ и нахождение людей в горных выработках ООО "Шахта Спиридоновская" за необеспечение допустимой температуры воздуха, поступающего в горные выработки шахты. Все работы на шахте (кроме работ по жизнеобеспечению) приостановлены Ростехнадзором, материалы переданы в суд", написал Виль.

Ранее сообщалось, что свыше 650 человек уволились с шахты "Спиридоновская" в Кемеровской области, на которой задерживали выплату заработной платы горнякам, общая задолженность составляет 216 млн рублей. По решению Арбитражного суда на шахте была введена процедура наблюдения.