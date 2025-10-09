Индекс гособлигаций России опустился ниже 113 пунктов впервые с 24 июня

По данным на 10:00 мск, показатель падал на 0,92%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) опустился ниже уровня 113 пунктов впервые с 24 июня 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:00 мск, индекс RGBI снижался на 0,92% - до 112,9 пункта. К 10:15 мск индекс гособлигаций РФ ускорил снижение и находился на отметке в 112,88 пункта (-0,94%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.