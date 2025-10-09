Индекс Shanghai Composite впервые с августа 2015 года достиг отметки 3 900 пунктов

ШАНХАЙ, 9 октября. /ТАСС/. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос за день на 1,32%, до 3 933,97 пункта, следует из данных торгов. Это максимальное значение с августа 2015 года.

Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component закрылся ростом на 1,47%, до 13 725,56 пункта - это самое значение с февраля 2022 года.

Показатель CSI 300, отслеживающий динамику акций 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, увеличился на 1,48 % и закрылся на отметке 4 709,48.

Заметный рост на основных фондовых площадках Китая зафиксирован после более чем недельного перерыва, связанного с празднованием в начале октября Дня образования КНР и Праздника середины осени.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в течение ближайших недель в Республике Корея, где пройдет саммит АТЭС с 31 октября по 1 ноября.

Ралли на китайских биржах наблюдается с конца июня, после нескольких раундов торгово-экономических консультаций КНР и США. Тогда Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин практически добились заключения торгового соглашения.