Порядка 20 млн россиян используют криптовалюту

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков отметил необходимость наличия инфраструктуры, чтобы защитить граждан, а также получить экономический и технологический эффект

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Около 20 млн россиян используют криптовалюту в тех или иных целях, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на форуме "Финополис-2025".

"Наша позиция неизменна. Она заключается в том, что мы признаем, что крипта существует. Это заняло определенно время. У нас миллионы граждан, по некоторым оценкам, это 20 млн граждан, которые используют криптовалюту в тех или иных целях. Если они это используют, нам нужна своя инфраструктура, чтобы защитить граждан, получить экономический и технологический эффект", - сказал Чебесков.

По данным ЦБ РФ, предполагаемые остатки россиян на кошельках криптобирж на конец марта 2025 года составили 827 млрд рублей, или на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Большая часть остатков на конец первого квартала приходилась на биткойн - 62,1%, на эфир пришлось 22%, на стейблкоины USDT и USDC - 15,9%.

Регулятор также сообщал, что в январе - феврале 2026 года проведет обследование вложений в криптовалюты и кредитования криптокомпаний.

