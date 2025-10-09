Комитет Госдумы одобрил законопроект о борьбе с азартными играми

Документ предусматривает, что организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о рисках, а реклама должна будет сопровождаться информацией о том, что азартные игры могут нанести вред жизни и здоровью

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий комплекс мер, направленных на предотвращение игромании и борьбу с ней: в частности, организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о рисках, связанных с азартными играми, а реклама таких игр должна будет сопровождаться информацией о том, что азартные игры могут нанести вред жизни и здоровью. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект предусматривает установление следующих обязанностей организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах: разместить на своем сайте в интернете, используемом для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх; обеспечить доступ посетителям сайта к информации о возможности инвестирования свободных денежных средств для их сохранения и (или) получения дополнительного дохода, а также разместить при входе в букмекерскую контору или тотализатор, пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также двухмерный штриховой код (QR-код), содержащий в кодированном виде адрес страницы сайта в интернете, на которой размещена информация о возможности инвестирования свободных денежных средств для их сохранения и (или) получения дополнительного дохода.

Также предлагается внести изменения в Федеральный закон "О рекламе", устанавливающие требования о сопровождении рекламы азартных игр и пари предупреждением о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью.

"Представляется, что часть денежных средств, которые граждане используют для участия в азартных играх в букмекерских конторах или тотализаторах, возможно использовать в иных целях, например, для инвестирования. Вместе с тем низкий уровень финансовой грамотности населения, в том числе участников азартных игр, не позволяет сделать выбор в пользу инвестирования, а не участия в азартных играх", - говорится в пояснительной записке.

Значительное число обращений граждан в государственные органы по вопросам, связанным с игроманией, криминальные новости о преступлениях, совершенных на почве азартных игр, большое количество публикаций в средствах массовой информации на данную тему - все это позволяет сделать вывод, что проблема игромании и ее распространения среди населения, особенно среди несовершеннолетних и молодежи, стоит в обществе достаточно остро, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 14 октября.