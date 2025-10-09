Продажи в duty free на Хайнане за "золотую неделю" выходных достигли $132,5 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 9 октября. /ТАСС/. Общий объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за "золотую неделю" выходных по случаю Дня образования КНР и праздника Середины осени составил 944 млн юаней (около $132,5 млн) - рост на 13,6% в годовом исчислении. Такие данные таможни города Хайкоу публикует агентство Xinhua.

С 1 по 8 октября покупки в магазинах беспошлинной торговли совершили порядка 122,9 тыс. человек. Средние расходы на одного покупателя составили 7,6 тыс. юаней (около $1,07 тыс.), что на 10% выше показателя за аналогичный период 2024 года.

Так, только за один день 5 октября в магазине беспошлинной торговли CDF в курортном городе Санья объем продаж превысил 120 млн юаней ($16,9 млн). В 2025 году такие международные бренды, как Coach и Estée Lauder, открыли свои первые магазины и флагманские точки в этом торговом центре. В течение всего праздничного периода группа China Duty Free Group провела мероприятие под названием "Исследуй мир, радуйся вместе с CDF". Покупателям было доступно 45 категорий беспошлинных товаров от более чем 800 международных брендов.

За "золотую неделю" выходных в комплексе CDF в Санья при покупках на определенную сумму можно было участвовать в розыгрыше призов, а в магазине duty free аэропорта Санья Феникс проводились акции с подарками.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в апреле 2011 года. Магазины беспошлинной торговли на острове есть в административном центре провинции - городе Хайкоу, курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня и в Ваньнине. В общей сложности в провинции насчитывается 12 таких торговых точек.