Эксперт Зауэрс: России предстоит построить новую высокотехнологичную экономику

Расходы на новые разработки и исследования к 2030 году должны составлять не менее 2% ВВП или 5,6 трлн рублей, отметил заместитель председателя правления Газпромбанка

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Доля высокотехнологичных продуктов в структуре валового внутреннего продукта (ВВП) России в контексте целей по обеспечению технологического лидерства должна достичь 34%, что фактически ставит задачу по построению принципиально новой экономики. Таким мнением с участниками форума "Финополис-2025" поделился заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

"К 2030 году доля высокотехнологических продуктов должна составить 34% ВВП, это практически 100 трлн рублей. То есть речь идет о том, что за пять лет нам всем предстоит каким-то образом создать новую экономику, которая обеспечивает треть от действующей, которую мы считаем традиционной экономикой", - сказал Зауэрс. Он уточнил, что соответствующие показатели были зафиксированы на ряде стратегических сессий в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.

Он напомнил, что к 2030 году расходы на новые разработки и исследования должны составлять не менее 2% ВВП или 5,6 трлн рублей. Такие инвестиции, как отметил эксперт, могут стать важным рычагом в построении новой экономики, однако рост расходов на эти цели должен ежегодно составлять от 20% до 30% в зависимости от параметров ВВП в 2030 году.

