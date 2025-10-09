Венгрия одобрила поставку оборудования для "ядерного острова" АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Венгерские аудиторы одобрили поставку оборудования для "ядерного острова" АЭС "Пакш-2". Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

"Аудиторы компании Paks II. Ltd. провели планомерную надзорную проверку у машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" на координацию поставок оборудования "ядерного острова" энергоблоков №5 и №6 АЭС "Пакш-2", строящейся в Венгрии. Выданный ЗАО "Пакш-2" документ свидетельствует о полном соответствии требованиям Paks II. Ltd. в качестве поставщика оборудования ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) атомной станции", - говорится в сообщении. В соответствии с действующим документом компания может осуществлять поставку оборудования ЯППУ в рамках проекта АЭС "Пакш-2", изготовление которого осуществляется на заводах Машиностроительного дивизиона.

Проверка была проведена представителями аудиторской группы заказчика (Paks II. Ltd.) в присутствии представителей Венгерского ведомства по атомной энергии (Hungarian Atomic Energy Authority, HAEA) в формате надзорного аудита. В рамках проверки компании несоответствий не было выявлено, и компания продолжает активную работу по проекту.

В настоящее время предприятия Машиностроительного дивизиона Росатома изготавливают реакторы ВВЭР-1200 для двух энергоблоков строящейся АЭС "Пакш-2". Изготовление металлургических заготовок для энергоблока №5 началось в 2024 году, для энергоблока №6 - в 2025 году. Также в 2025 году началось изготовление внутрикорпусных устройств для реактора энергоблока №5. Перед началом работ производственные площадки машиностроительного дивизиона, задействованные в изготовлении оборудования для АЭС "Пакш-2", получили соответствующие сертификаты ядерной квалификации и лицензии. Первичный аудит, необходимый для начала выполнения работ по проекту, прошел в управляющей компании дивизиона в 2018 году.

АЭС "Пакш-2" - первый современный проект АЭС российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200, реализуемый на территории Европейского союза. Проект реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Получение строительной лицензии подтвердило соответствие проекта венгерским и европейским нормам безопасности. В России успешно эксплуатируются уже четыре блока с реакторами ВВЭР-1200 и два аналогичных блока за пределами страны - на Белорусской АЭС.