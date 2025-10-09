На ЗАЭС заявили, что ситуация под контролем

Снабжение собственных нужд станции три недели стабильно обеспечивается резервными дизель-генераторами, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС, третью неделю работающей на резервных дизель-генераторах, нет, однако ситуация остается напряженной. При этом она находится под полным контролем персонала, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Ситуация на ЗАЭС остается напряженной, однако она находится под полным контролем. Угрозы ядерной безопасности нет. Снабжение собственных нужд станции вот уже три недели стабильно обеспечивается резервными дизель-генераторами. Мы контролируем состояние агрегатов и объемы топлива", - сказала она.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ситуация на Запорожской АЭС сейчас не вызывает какой-либо озабоченности с точки зрения ядерной безопасности.

Запорожская АЭС обеспечивается электричеством за счет аварийных дизель-генераторов с 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ. 6 октября ЗАЭС и Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник ударил по району пожарной части всего в 1,2 км от периметра атомной станции.