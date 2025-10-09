В ЦБ назвали резким шагом допуск неквалифицированных инвесторов до криптовалюты

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Банк России считает допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам слишком резким шагом, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на "Финополисе-2025".

"Сегодня в дискуссии предложили вообще "неквалов" допустить. Высокорисково, но ничего страшного. Мне кажется, это будет очень резкий шаг и с точки зрения и защиты наших инвесторов, и с точки зрения того, что криптовалюта намного легче всех других инструментов может подорвать единство денежного обращения", - сказал он.

По словам Чистюхина, может быть, есть смысл обсудить идею допуска квалифицированных инвесторов до торгов криптовалютой после прохождения специального тестирования.