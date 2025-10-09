Чекунков: на госпрограмму развития Арктики направят 20 млрд рублей

Глава Минвостокразвития отметил, что министерство продолжит выполнять перед инвесторами обязательства по страховым взносам за работников резидентов АЗРФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Порядка 20 млрд рублей предусмотрено на реализацию мероприятий госпрограммы развития Арктической зоны Российской Федерации в 2026-2028 годах. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Также кратко остановлюсь на основных мероприятиях госпрограммы развития Арктической зоны Российской Федерации, на которую в 2026-2028 годах предусмотрено 20 млрд рублей", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Говоря об экономическом развитии Арктики, Чекунков отметил, что министерство продолжит выполнять перед инвесторами обязательства по страховым взносам за работников резидентов АЗРФ. "По данному направлению растет количество резидентов и создаваемых рабочих мест. В текущем году возмещены затраты 267 резидентам за 10,5 тыс. работников, в 2026 году планируются возмещения более чем за 11 тыс. работников", - сказал он.