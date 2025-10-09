Netflix запустит видеоигры на телевизорах

Стриминговая компания позволит пользователям совместно проходить такие игры, как Boggle Party и Lego Party

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Стриминговая компания Netflix предоставит доступ к своим видеоиграм на телевизорах. Об этом в среду сообщил один из руководителей компании Грег Питерс на конференции Bloomberg Screentime.

"Одно из направлений в сфере видеоигр, над которым мы работаем, - это создание социальных игровых возможностей, доступных на телевизорах", - заявил Питерс.

Netflix позволит пользователям совместно проходить такие игры, как Boggle Party и Lego Party. В качестве контроллеров можно будет использовать смартфоны, а сам игровой процесс будет выводиться на большой экран.