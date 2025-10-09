FT: Маск урегулировал судебный спор с экс-руководителями Twitter на $128 млн

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Илон Маск согласился урегулировать иск четырех бывших топ-менеджеров Twitter (сейчас - X), потребовавших выплаты более $128 млн в качестве выходного пособия. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Маск и X достигли, по данным издания, "неразглашаемого мирового соглашения" с бывшим гендиректором платформы Парагом Агравалом, бывшим главным юристом Виджайей Гадде, бывшим главным юрисконсультом Шоном Эджеттом и бывшим финансовым директором Недом Сигалом. Об этом свидетельствует обновленная информация по иску, поданному в федеральный суд штата Калифорния.

В судебной жалобе от 2024 года истцы утверждали, что Маск "сфабриковал увольнения", чтобы "лишить заявителей выходных пособий", обвинив их в грубой халатности и умышленном неправомерном поведении, "не приведя ни одного факта в поддержку этого". В иске также был процитирован отрывок из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном.

Автор утверждает, что миллиардер поспешил закрыть сделку раньше запланированного срока, чтобы уволить руководителей "по уважительной причине", прежде чем они успеют реализовать свои опционы на акции или уйти в отставку. "Разница между закрытием сделки сегодня вечером и закрытием сделки завтра утром составляет $200 млн", - якобы сказал Маск Айзексону.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter.