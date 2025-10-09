Uniteller и "Синара лаб" будут продвигать проекты в рамках цифрового рубля

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российская процессинговая компания Uniteller и IТ-компания "Синара лаб" при поддержке Гознака подписали соглашение на полях "Финополиса-2025" о продвижении проектов в рамках национальной платформы цифрового рубля. Об этом говорится в сообщении Гознака.

"Соответствующее соглашение Uniteller и "Синара лаб" подписали на полях форума "Финополис-2025". Стороны договорились о совместном продвижении программного обеспечения и сервисов для банковской отрасли, а также о развитии проектов в рамках платформы цифрового рубля. Сотрудничество сторон будет происходить при поддержке АО "Гознак", выступающем в качестве партнера в рамках этого проекта", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере разработки, внедрения и продвижения решений, отвечающих требованиям Банка России и задачам цифровизации финансовой инфраструктуры. В рамках партнерства компании будут совместно предлагать программные продукты, проводить интеграционные проекты, обеспечивать техническую поддержку и обмен экспертизой.

Также планируются совместные маркетинговые инициативы, участие в отраслевых мероприятиях, демонстрация совместных решений и расширение экосистемы партнерств для банков и финтех-компаний.

Заключенное соглашение открывает новые возможности для банков и финансовых организаций, которым предстоит активно участвовать в развитии цифровой экономики России, заключили в Гознаке.