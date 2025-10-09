Idnes: Чехия начнет закупать "Нивы" в Азербайджане

Ориентировочная цена за внедорожник составит порядка 1,9 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

"Нива" © Донат Сорокин/ ТАСС

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Чешская республика будет закупать автомобили "Нива", произведенные на заводе "Азермаш" в Азербайджане по партнерской программе "Автоваза". Об этом сообщил портал Idnes.

Портал отметил, что, помимо своих технических характеристик, "Нива" заслужила симпатии чехов, поскольку этот внедорожник играл важную роль в сюжете культового чехословацкого сериала "Гости" (Návstevníci, 1983).

Ориентировочная цена за "Ниву" в Чехии по оценкам Idnes составит 498 тыс. крон (порядка 1,9 млн рублей).