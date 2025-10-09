Решетников: в Таджикистане растет спрос на российские товары

Министр экономического развития отметил, что РФ поставляет в республику сельхозпродукцию, нефтепродукты, металлы и продукты деревопереработки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спрос на товары российского производства растет в Таджикистане. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Речь идет об обувной промышленности, о легкой промышленности, развивается вот эта часть кооперации. Дальше поставки сельхозпродукции, то, что для нашего рынка очень важно. Мы сюда поставляем и нефтепродукты, и металлы, металлоизделия, и продукты деревопереработки. Таджикистан активно развивается, спрос растет. Поэтому есть рынок сбыта, и надо с ним работать", - рассказал он.

Решетников также прокомментировал функционирование российских маркетплейсов в Таджикистане. Министр отметил, что на них представлена продукция не только из России, но и из Белоруссии и других стран ЕАЭС. "А с другой стороны, конечно, здесь тоже развивается производство, чтобы брать отсюда продукцию и поставлять", - добавил он.