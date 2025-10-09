Китай ввел экспортный контроль на ряд изделий из сверхпрочных материалов

Мера направлена на защиту национальной безопасности, а также выполнение международных обязательств, связанных с режимом нераспространения, пояснили в Минкоммерции КНР

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Китай включил в список экспортного контроля ряд изделий из сверхпрочных материалов, а также некоторое связанное с ними оборудование. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства коммерции КНР.

Данная мера, пояснили в ведомстве, направлена на защиту национальной безопасности, а также выполнение международных обязательств, связанных с режимом нераспространения. В список экспортного контроля попала проволока для резки на основе алмазной нити, шлифовальные круги из искусственного алмаза, а также оборудование и технология для химического осаждения из паровой фазы (DCPCVD).

"Экспортеры несут ответственность за достоверность декларируемых товаров, должны усилить идентификацию экспортируемых товаров", - указали в министерстве.

Соответствующее решение вступает в силу с 8 ноября 2025 года.