Сенатор Двойных: российский АПК борется с дефицитом продовольствия в мире

Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заявил об этом на церемонии открытия первого Всероссийского агродиктанта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский АПК позволяет бороться с главным глобальным вызовом - дефицитом продовольствия в мире. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на церемонии открытия первого Всероссийского агродиктанта.

"Агродиктант - это не только про АПК, это не только про село, это про будущее. Именно большая команда, которая сформирована в Российской Федерации, отвечающая за АПК, позволяет бороться с главным глобальным вызовом - это дефицит продовольствия в мире. И целью этого диктанта является усиление и укрупнение той команды, которая реализует огромный потенциал нашей страны", - сказал он.

Сенатор также поблагодарил участников специальной военной операции, которые приняли участие в мероприятии. "Отдельно хочу поблагодарить наших бойцов, героев специальной военной операции, которые возвращаются с фронта в ряды защитников продовольственной безопасности нашей страны. И у нас есть полная уверенность, что вы добьетесь успеха и будете полезны, эффективны для нашей страны", - отметил он.

Об агродиктанте

Первый Всероссийский агродиктант, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит с 8 по 12 октября. К масштабной акции присоединились 89 регионов России. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов о сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и истории отечественного АПК. Проверить свои знания очно они могут на 9 тыс. площадок, онлайн - на платформе агродиктант.рф после предварительной регистрации.

Регистрация для очного участия завершилась 7 октября, подать заявку на участие в онлайн-формате можно до 12 октября. На сайте агродиктант.рф размещен раздел "Банк знаний" для подготовки, а также ссылки на официальные сообщества проекта в Telegram, VK и "Одноклассниках". Организаторами диктанта выступают партийный проект "Единой России" "Российское село" совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России, восьми федеральных министерств и ведомств.

Генеральный спонсор - Россельхозбанк, официальный спонсор - "Объединенная зерновая компания", также проект поддерживают агрохолдинг "Эко-культура", корпорация МСП, Движение первых, Союз женщин России и другие общественные организации. ТАСС - генеральный информационный партнер агродиктанта.