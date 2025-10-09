КНР распространила экспортный контроль на товары из редкоземельных металлов

Ограничения затронули продукцию на основе гольмия, эрбия, тулия, европия и иттербия

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Китай распространил экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными металлами. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства коммерции КНР.

Ограничения затронули продукцию на основе гольмия, эрбия, тулия, европия и иттербия. Подробный перечень позиций опубликован на сайте ведомства.

Решение о введении экспортного контроля на соответствующие товары двойного назначения принято исходя из соображений национальной безопасности, а также выполнения международных обязательств, связанных с режимом нераспространения, указали в министерстве.

Соответствующие ограничения вступают в силу с 8 ноября 2025 года.