Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет в Москве 21 октября

Частью программы станет церемония награждения Всероссийской премии "Экспортер года"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, Группа ВЭБ), который является организатором мероприятия.

На форуме ожидается участие нескольких тысяч представителей бизнеса, государственных структур и деловых кругов - как российских, так и зарубежных. Деловые мероприятия охватят все ключевые аспекты внешнеэкономической деятельности: от поиска новых рынков сбыта и оптимизации логистики до продвижения национального бренда и внедрения цифровых технологий.

Особое внимание будет уделено международной кооперации, трансграничным платежам и цифровым финансам для внешнеэкономической деятельности. В рамках бизнес-диалогов эксперты и предприниматели обсудят перспективы торговли, инвестиционного партнерства и кооперации в стратегически важных отраслях. Кульминацией форума станет пленарная дискуссия "Россия - миру: укрепляя доверие, развивая глобальные связи", рассказали организаторы.

Важной частью программы станет церемония награждения Всероссийской премии "Экспортер года". Федеральная конкурсная комиссия определила 50 компаний-победителей, занявших 60 призовых мест. Эти малые, средние и крупные предприятия достигли значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2025 года.

Параллельно с форумом, с 1 сентября по 22 октября, в экспозиции Национального центра "Россия" работает выставка Made in Russia, организованная РЭЦ. Здесь представлены достижения отечественных экспортеров, демонстрирующие высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

