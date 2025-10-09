ЕС привлек €306 млрд в программу Global Gateway для продвижения своих интересов

Глава Еврокомиссии уверена, что организация способна перешагнуть отметку в €400 млрд к концу 2027 года

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Евросоюз привлек за четыре года €306 млрд в инфраструктурную программу Global Gateway ("Глобальный портал") для продвижения своих стратегических интересов в мире. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции участников этой программы в Брюсселе.

"За четыре года ЕС привлек €306 млрд инвестиций, и я уверена, что мы перешагнем отметку в €400 млрд к концу 2027 года", - заявила глава ЕК.

Global Gateway - это программа, запущенная Евросоюзом в качестве ответа на китайскую инициативу "Один пояс - один путь". Брюссель предлагает частичное финансирование инфраструктурных проектов государствам Африки и Азии, представляющим стратегический интерес для ЕС, в первую очередь, за счет полезных ископаемых.

Фон дер Ляйен предсказуемо привела в качестве примера инвестиций по этому проекту транспортный "коридор Лобиту". "Эта транспортная артерия связывает атлантическое побережье Анголы (порт Лобиту) с минеральными богатствами Замбии и Демократической Республики Конго", - рассказала глава ЕК. Это "стратегическая инвестиция для европейских и африканских партнеров", добавила она.