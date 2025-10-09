Отгрузки "Новабев групп" за девять месяцев снизились на 3% из-за кибератаки

Показатель составил 10,5 млн декалитров

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Общие отгрузки российской алкогольной компании "Новабев групп" снизились по итогам девяти месяцев 2025 года на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 10,5 млн декалитров. Снижение показателя связано с хакерской атакой, произошедшей 14 июля, сообщила компания.

"Общие отгрузки составили 10,5 млн декалитров, что на 3% меньше цифры прошлого года. Снижение связано с хакерской атакой, произошедшей 14 июля. В сентябре негативный тренд был изменен - в третьем месяце квартала был достигнут результат +2% к аналогичному периоду 2024 года", - говорится в сообщении.

Отгрузки собственных брендов компании в январе - сентябре снизились на 1%, до 8,4 млн декалитров. Импортные бренды были отгружены в объеме 2,1 млн декалитров, что на 10% ниже показателя прошлого года. "Хакерская атака оказала существенное влияние на импорт, поскольку затронула работу таможенного склада, замедлив операции. На настоящий момент ситуация нормализована", - отметили в Novabev Group.

Выручка сети супермаркетов напитков "Винлаб" за девять месяцев увеличилась на 8,7%, средний чек - на 9,9%. При этом из-за частичного временного закрытия магазинов в момент кибератаки трафик снизился на 1,1%. Компания продолжила открывать новые магазины - их количество возросло до 2 163 на конец сентября, всего с начала года открыты 122 торговые точки.

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

Ключевые собственные бренды - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Мягков" и "Архангельская", коньяк "Золотой резерв", виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tкte de Cheval, джин Green Baboon и ром Devil’s Island.