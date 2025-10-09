"Автостат": продажи новых машин УАЗ в России в сентябре упали почти в два раза

Показатель составил 1,4 тыс. единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября./ТАСС/. Объем реализации новых автомобилей УАЗ (Ульяновского автомобильного завода) по итогам сентября 2025 года сократился на 47% в годовом выражении, до 1,4 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года в России был реализован 1 361 новый автомобиль УАЗ. Это почти столько же, как и месяцем ранее (в августе - 1 365 шт.), но на 47% меньше, чем в сентябре прошлого года (2 566 шт.)", - сказано в сообщении.

В сентябре лидером продаж стала линейка коммерческих машин СГР с показателем в 517 ед., что составило 38% от общих продаж бренда. Следом за флагманским внедорожником УАЗ "Патриот" (501 ед.) расположились легкий грузовик "Профи" (193 ед.) и "Пикап" (132 ед.).

При этом по итогам девяти месяцев 2025 года продажи бренда упали на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,2 тыс. автомобилей.