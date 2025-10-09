Российский рынок акций перешел к росту на более чем 2%

По данным на 11:32 мск, индекс Мосбиржи опускался на 1,6%, до 2 521,43 пункта

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций перешел к росту после снижения в ходе основной сессии Московской биржи, свидетельствуют данные торгов. Основные индексы прибавляли более чем 2% после снижения на 1,6% в ходе торгов.

По данным на 11:32 мск, индекс Мосбиржи снижался после роста в начале основной торговой сессии и опускался на 1,6%, до 2 521,43 пункта, индекс РТС снижался также на 1,6%, до 974,04 пункта.

К 13:11 мск индекс Мосбиржи вновь перешел к росту и прибавлял 2,17%, поднимаясь до 2 618,01 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 011,34 пункта (+2,16%).

На открытии торгов, согласно данным на 10:01 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,73% - до 2 581,19 и 997,12 пункта соответственно.