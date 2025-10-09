Россия и Таджикистан обсудят запуск поезда между Москвой и Душанбе

По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, еще "рано говорить о каких-то таких сроках"

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан договорились обсудить запуск поезда между Москвой и Душанбе, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"У нас очень успешно пассажирские перевозки идут из Таджикистана в Волгоград. Вы знаете, там хорошие результаты, и пассажиропоток растет. Скажем так, мы договорились обсудить эту тему. Еще речь о формировании не шла, но, в принципе, есть позитивная динамика. Посмотрим, посчитаем с участием РЖД, конечно, в первую очередь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Никитин отметил, что вопрос запуска поезда не закрыт, "но мы в самом-самом начале пути, то есть еще рано говорить о каких-то таких сроках".

Президент РФ Владимир Путин посещает Таджикистан с государственным визитом. 8 октября глава государства прибыл в столицу Таджикистана - город Душанбе.