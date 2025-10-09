Регионы России начнут планировать число мусоровозов в цифровой системе

Она учитывает, в частности, маршруты движения, расстояния до объектов и графики их ввода в эксплуатацию

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Региональные власти с помощью федеральной цифровой системы учета отходов (ФГИС УТКО) смогут рассчитывать количество необходимой техники для эффективного вывоза отходов. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Раньше расчет количества техники часто делался вручную и с большим количеством допущений. Теперь регионы получили доступ к новому удобному цифровому инструменту, который показывает реальную потребность в мусоровозах. Это позволит точнее планировать работу операторов и эффективнее выстраивать всю систему обращения с отходами", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Система учитывает маршруты движения, расстояния до объектов, графики их ввода в эксплуатацию, перечень объектов, источники образования отходов, а также количество отходов в разные годы. Функционал доступен региональным органам власти, федеральным ведомствам и РЭО.