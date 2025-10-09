ЦБ работает с другими странами над интеграцией цифрового рубля

Конкретики пока нет, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Банк России продолжает работу по интеграции платформы цифрового рубля с другими странами. Об этом журналистам на полях "Финополиса-2025" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Такая работа ведется. Действительно, конкретику здесь мы не даем, потому что много зависит не только от технологической готовности. Мы технологически готовы к этому, но технологическая готовность соответствующей страны и готовности взаимодействовать с нами по этому проекту. Такая работа, естественно, ведется", - сказала она.